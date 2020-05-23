Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boşaldı
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Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boşaldı

Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boşaldı Kahramanmaraş'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda tam anlamıyla bir sükunet yaşandı.

23.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:40

Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boşaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda tam anlamıyla bir sükunet yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar sakinlik yaşanıyor. Kentteki önemli noktalarda görev yapan polisler, sürücülerin belgelerini sorgularken, zorunlu ihtiyaç için dışarı çıkanlar ise alış verişlerini yapıyor.

Kısıtlamada vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden 10.00-17.00 saatleri arasında ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boşaldı

Kaynak: İHA

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