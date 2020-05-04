Kahramanmaraş'ta kısıtlama sonrası yoğunluk
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Kahramanmaraş'ta kısıtlama sonrası yoğunluk

Kahramanmaraş'ta kısıtlama sonrası yoğunluk
04.05.2020 01:09 | Son Güncelleme: 04.05.2020 01:10

Kahramanmaraş'ta kısıtlama sonrası yoğunluk Kahramanmaraş'ta trafik yoğunluğu arttı Kahramanmaraş'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla sürücüler, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kahramanmaraş'ta kısıtlama sonrası yoğunluk

Kahramanmaraş'ta trafik yoğunluğu arttı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla sürücüler, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Dünya'da salgın ilan edilen korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda 1 Mayıs'ta alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Pazar gecesi saat 24.00 ile sona ermesiyle Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, özel araçlarıyla trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kısıtlama kararının kalkmadan yola çıkan bazı araç sürücülere polis ekipleri tarafından idari yaptırım uygulanırken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için denetimler sürüyor.

Kahramanmaraş'ta kısıtlama sonrası yoğunluk

Kaynak: İHA

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