Kahramanmaraş'ta kıraathaneye dönüştürülen ruhsatsız iş yerindeki 15 kişiye para cezası Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde iskambil oynadıkları tespit edilen 15 kişiye toplam 52 bin 150 lira ceza kesildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde iskambil oynadıkları tespit edilen 15 kişiye toplam 52 bin 150 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

İş yerine yapılan operasyonda, yer temin ettiği iddiasıyla Sami G. ile kumar oynadığı öne sürülen 14 kişi yakalandı.

Ekipler, 15 kişiye hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 52 bin 150 lira ceza kesti.

İş yeri de mühürlenerek kapatıldı.

Kaynak: AA