Kahramanmaraş'ta bir genç kendini araçların önüne böyle attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir genç kendini araçların önüne böyle attı

Kahramanmaraş'ta bir genç kendini araçların önüne böyle attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir genç kendini araçların önüne böyle attı Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç iki otomobilin çarpışmasına da sebep oldu Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, kendini seyir halindeki araçların önüne attı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir genç kendini araçların önüne böyle attı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç iki otomobilin çarpışmasına da sebep oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, kendini seyir halindeki araçların önüne attı.

Onikişubat ilçesi Karamanlı kavşağı alt geçidinde kendini araçların önüne atan genç hem kendi hem de trafikte vatandaşların hayatını tehlikeye attı. H.A. idaresindeki 46 ND 233 plakalı otomobil, yola atlayan A.E.A'ya çarpmamak için manevra yapmaya çalışsa da aynı istikamette seyir halinde olan ve M.K. yönetimindeki 34 VN 5894 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra yaya olarak aracın önüne çıkan A.E.A'ya çarptı.

Kazada otomobilin çarpması ile yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir genç kendini araçların önüne böyle attı

Kahramanmaraş'ta bir genç kendini araçların önüne böyle attı

Hırsızlık çetesini, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları 'kamyon arkası' yazıları ele verdi

Hırsızlık çetesini, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazıları ele verdi

 Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı! Talihsiz kadın kanlar içinde kaldı

Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı! Talihsiz kadın kanlar içinde kaldı

 Komedi filmi gibi hırsızlık! Beceriksiz suçlunun talihsiz gecesi cezaevinde son buldu

Komedi filmi gibi hırsızlık! Beceriksiz suçlunun talihsiz gecesi cezaevinde son buldu

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title