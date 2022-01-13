KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir genç kendini araçların önüne böyle attı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç iki otomobilin çarpışmasına da sebep oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, kendini seyir halindeki araçların önüne attı.

Onikişubat ilçesi Karamanlı kavşağı alt geçidinde kendini araçların önüne atan genç hem kendi hem de trafikte vatandaşların hayatını tehlikeye attı. H.A. idaresindeki 46 ND 233 plakalı otomobil, yola atlayan A.E.A'ya çarpmamak için manevra yapmaya çalışsa da aynı istikamette seyir halinde olan ve M.K. yönetimindeki 34 VN 5894 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra yaya olarak aracın önüne çıkan A.E.A'ya çarptı.

Kazada otomobilin çarpması ile yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.