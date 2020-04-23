Kahramanmaraş'ta kediye işkence eden kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı
Kahramanmaraş Valiliği, Elbistan ilçesinde kediye işkence ettiği görüntüleri sosyal medyada yer alan kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.
23.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:22
Kahramanmaraş Valiliği, Elbistan ilçesinde kediye işkence ettiği görüntüleri sosyal medyada yer alan kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan bir kişinin kediyi kuyruğundan çekerek işkence ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kahramanmaraş Valiliği, çalışma başlattı.
Valilik, kimliği tespit edilen kişi hakkında gerekli adli ve idari işlemleri başlattı.
Kaynak: AA