Kahramanmaraş'ta kediye işkence eden kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı Kahramanmaraş Valiliği, Elbistan ilçesinde kediye işkence ettiği görüntüleri sosyal medyada yer alan kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliği, Elbistan ilçesinde kediye işkence ettiği görüntüleri sosyal medyada yer alan kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi. Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan bir kişinin kediyi kuyruğundan çekerek işkence ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kahramanmaraş Valiliği, çalışma başlattı. Valilik, kimliği tespit edilen kişi hakkında gerekli adli ve idari işlemleri başlattı. Kaynak: AA