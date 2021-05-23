Kahramanmaraş'ta kedi kurtarma operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta kedi kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta kedi kurtarma operasyonu Apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kahramanmaraş'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta kedi kurtarma operasyonu

Apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hayrullah Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na haber verdi. Kısa sürede apartmana gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğundan kediyi almaya çalıştı. Ekipler, kediyi zarar vermeden havalandırma boşluğundan çıkardı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları kediye mama verip sokağa bıraktı.

Kahramanmaraş'ta kedi kurtarma operasyonu
Kahramanmaraş'ta kedi kurtarma operasyonu
Kahramanmaraş'ta kedi kurtarma operasyonu
Kahramanmaraş'ta kedi kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk

Yaşlı kadının itfaiye talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı! Yangına diye gittiler, banyoda kilitli kaldığını öğrendiler
Yaşlı kadının itfaiye talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı! Yangına diye gittiler, banyoda kilitli kaldığını öğrendiler
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Başkentte sinir krizi geçiren bir kişi evini yakıp bileklerini kesti
Başkentte sinir krizi geçiren bir kişi evini yakıp bileklerini kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta kedi kurtarma operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 16:21:26. #1.11#

title