Kahramanmaraş'ta keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
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Kahramanmaraş'ta keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

10.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:36
Kahramanmaraş'ta keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde keçi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde keçi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde Y.C.S. ile M.S.'nin koyun ve keçilerini otlattığı esnada bir keçinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada keçiyi çaldığı öne sürülen E.Y. (25), I.Y. (52) ve A.Ö. (68) ekipler tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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