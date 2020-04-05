Kahramanmaraş'ta kazada yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi memleketine gönderildi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketi Hatay'a gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketi Hatay'a gönderildi.

Dün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden polis memuru Yakup Karaca (50) için hastanenin bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Karaca'nın cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yardımcıları ve bazı şube müdürleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Karaca'nın naaşı defnedilmek üzere, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine uğurlandı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Karaca, dün aracına binmek isterken başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Karaca'ya çarpan otomobilin sürücüsü İsmail G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA