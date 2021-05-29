Kahramanmaraş'ta kazada 70 koyun telef oldu,1 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta kazada 70 koyun telef oldu,1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta kazada 70 koyun telef oldu,1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta kamyonetin ve otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 70 koyun telef oldu, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kamyonetin ve otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 70 koyun telef oldu, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Türkoğlu ilçesi Ceceli Mahallesi'nde meydana geldi. A.G. idaresindeki otomobil ve E.K. idaresindeki kamyonet seyir halindeyken karayolundaki koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüdeki 70 koyun telef olurken, ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir kişinin de yaralandığı kazada, telef olan koyunlar yol kenarına alınırken, otomobil ve kamyonette maddi hasar oluştu. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kazada 70 koyun telef oldu,1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta kazada 70 koyun telef oldu,1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta kazada 70 koyun telef oldu,1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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