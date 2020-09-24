Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaza yapan ekip aracındaki 2 polis yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaza yapan ekip aracındaki 2 polis yaralandı

24.09.2020 01:39 | Son Güncelleme: 24.09.2020 02:10

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polislerin bulunduğu ekip aracının kaza yapması sonucu 2 polis yaralandı.

Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polislerin bulunduğu ekip aracının kaza yapması sonucu 2 polis yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 SF 242 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisler, uyarılara rağmen durmayarak kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için kovalamaya başladı.

Kovalamaca esnasında ekip aracı, Şehit Muallim Hayrullah Caddesi'nde sürücü polis memurunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada ekip aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan aracın bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaza yapan ekip aracındaki 2 polis yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Angela Merkel Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Hazal Kaya Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Ankara Twitter Saldırı Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kahramanmaraş'ta kaza yapan ekip aracındaki 2 polis yaralandı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 02:11:01. #1.14#
title