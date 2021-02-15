Kahramanmaraş'ta kaza: 3 yaralı
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Kahramanmaraş'ta kaza: 3 yaralı

15.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:45
Kahramanmaraş'ta kaza: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden A.T. (23) yönetimindeki 06 FA 8201 plakalı otomobil ile Şehit Polis Ali Mülzaımoğlu Caddesi'nden Tapu kavşağına doğru giden F.T.'nin (39) kullandığı 46 VA 276 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücüler A.T. ve F.T. ile F.T. (38) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü F.T.'ye kaza yerinde ayakta müdahale edilirken, A.T. ile F.T. ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kahramanmaraş'ta kaza: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta kaza: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta kaza: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta kaza: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta kaza: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta kaza: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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