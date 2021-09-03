Kahramanmaraş'ta kayıp 10 bin dolar aranıyor
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Kahramanmaraş'ta kayıp 10 bin dolar aranıyor

Kahramanmaraş'ta kayıp 10 bin dolar aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın yanında taşırken kaybettiği 10 bin dolar polisi harekete geçirdi.

Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın yanında taşırken kaybettiği 10 bin dolar polisi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş çalıştığı fabrikaya ait olduğu iddia edilen 50 bin dolar ile iş yerinden ayrıldı. Kent merkezindeki bir bankaya gelerek parayı yatırmak isteyen şahıs, paranın 10 bin dolarının eksik olduğunu görünce durumu devriye gezen polis ekiplerine bildirdi.

Düşürülen paranın bulunabilmesi için harekete geçen ekipler, şahsın aracını park ettiği otopark ile banka arasında arama çalışması başlattı. Güzergah üzerindeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını da inceleyen ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kayıp 10 bin dolar aranıyor
Kahramanmaraş'ta kayıp 10 bin dolar aranıyor
Kahramanmaraş'ta kayıp 10 bin dolar aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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