Kahramanmaraş'ta kaybolan ve Suriye'de bulunan serebral palsili genç annesine kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta kaybolan ve Suriye'de bulunan serebral palsili genç annesine kavuştu

Kahramanmaraş'ta 1,5 ay önce kaybolan ve Suriye'de bulunan serebral palsi hastası 21 yaşındaki Abdulkadir Iyd, Hatay'da annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kahramanmaraş'ta kaybolan ve Suriye'de bulunan serebral palsili genç annesine kavuştu
18.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:39

Kahramanmaraş'ta 1,5 ay önce kaybolan ve Suriye'de bulunan serebral palsi hastası 21 yaşındaki Abdulkadir Iyd, Hatay'da annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Suriyeli Iyd'in ailesi ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin'e yerleşti.

Annesiyle 1,5 ay önce Kahramanmaraş'taki akrabasını ziyarete giden serebral palsi hastası Abdulkadir Iyd, burada kayboldu.

Aramalar sonucu bulunamayan oğlunun Suriye'de olduğu bilgisine ulaşan anne Samar Dole, Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi'ne durumunu bildirerek yardım istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Hatay Valisi Rahmi Doğan devreye girerek 21 yaşındaki gencin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlattı.

Hatay Valiliği koordinesindeki Türk Kızılay Ülke Alan Koordinatörlüğü ekipleri İdlib'de gence ulaştı.

Türkiye'ye getirilen Abdulkadir Iyd, Cilvegözü Mülki İdare Amirliğinde annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Anne Samar Dole, gazetecilere yaptığı açıklamada 1,5 aydır görmediği oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Cem Genco
Cem Genco
AA Editörü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Halil Sezai Aytaç Ağırlar
Spor Babel Falcao Sörloth Adem Büyük Metin Oktay
Daha Fazla Uefa Kaza Karar Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta kaybolan ve Suriye'de bulunan serebral palsili genç annesine kavuştu - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 15:47:08. #1.14#
title