Kahramanmaraş'ta Kaybolan Kadının Cesedinin Bulunması

Kahramanmaras'in Pazarcık ilçesinde, ailesinin 23 gün önce kayıp başvurusu yaptığı ve cesedi Gaziantep'te bulunan kadının cenazesi memleketine gönderildi.

Sehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Bağbaşı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, mezarlıklar yakınındaki çalıklar arasında cesedi bulunan Gül Gülizar Ayalp'in Gaziantep Adli Tıp Kurumdaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ayalp'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine götürüldü.

İki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Ayalp'in cesedi, jandarma tarafından dün bulunmuş ve olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.