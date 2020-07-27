Kahramanmaraş'ta kaybolan engellinin cesedi ayçiçeği tarlasında bulundu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan engellinin cansız bedeni ayçiçeği tarlasında bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan engellinin cansız bedeni ayçiçeği tarlasında bulundu.

Alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da işitme ve konuşma engelli Salih Er'in (47) eve dönmemesi üzerine kardeşleri tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusu yapıldı.

Polis ve jandarma tarafından aranmasına devam edilen Er'in cesedi, kendilerine ait ayçiçeği tarlasında kardeşi Cuma Er tarafından bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Er'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA