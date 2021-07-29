Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk ormanda bulundu
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Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk ormanda bulundu

Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk ormanda bulundu
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan çocuk, jandarma ekiplerince yaklaşık 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan çocuk, jandarma ekiplerince yaklaşık 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Kırsal Akifye Mahallesi Fındıklı mevkisinde hayvancılıkla uğraşan ve çadırda yaşayan Kemal Menekşe, dün akşam üzeri 5 yaşındaki oğlu Emrah Menekşe'nin kaybolduğunu fark etti.

Ailenin arama çalışması sonuç vermeyince durum yetkililere bildirildi. Olay yerine 4 asayiş, 2 komando, 1 JAK ve 1 iz takip köpek timi, 20 güvenlik korucusu, ile AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de katıldığı çalışmalara İHA'larla da destek verildi.

Ailenin bulunduğu bölgeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Yelli Burun mevkisindeki bir barakada bulunan küçük çocuk, sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

Yaklaşık 19 saat sonra bulunan çocuğun geceyi ormanlık alanda geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk ormanda bulundu
Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk ormanda bulundu
Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk ormanda bulundu
Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk ormanda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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