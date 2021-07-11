Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi
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Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi

Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde alisiyle gittiği mesire alanında kaybolan 8 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde alisiyle gittiği mesire alanında kaybolan 8 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.

Menzelet Mesire Alanı'nda ağlayan bir çocuk olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, ağlayan çocuğun ailesiyle birlikte geldiği piknik alanında kaybolan Y.B.Y. olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri çocuğu ailesine teslim etti. Çocuklarına tekrar kavuşan aile hassas davranışından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi
Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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