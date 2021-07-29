Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu

Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk, 12 kilometre uzaklıktaki bir barakada bulundu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk, 12 kilometre uzaklıktaki bir barakada bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akifiye Mahallesi'nde hayvancılık işi ile uğraşan ve çadırda kalan Emrah Menekşe, 112 acil hattını arayarak oğlu Kemal Menekşe'nin kaybolduğunu bildirdi.

İhbarın alınmasının ardından 4 asayiş timi, 20 güvenlik korucusu, 15 sivil ve AFAD ekipleri arama faaliyetine başladı.

Arama faaliyetine destek vermek amacıyla Merkez Komando Bölge Komutanlığından 2 komando timi, 1 JAK timi, 2 mini drone ve 1 arama kurtarma köpeği dahil edildi.

Yapılan aramalar sonucunda geceyi ormanda geçirdiği değerlendirilen Kemal Menekşe isimli çocuk, kaybolduğu noktadan yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Yelli Burun mevkiinde bir barakada bulundu.

Bulunan çocuk, Andırın Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu
Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Oğulcan Engin Sevda Erginci
Spor Diego Can Bartu Mesut Özil Burak Elmas Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:38:47. #1.16#

title