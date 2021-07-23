Kahramanmaraş'ta kaybolan alzaymır hastası yaşlıyı arama çalışmaları devam ediyor
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Kahramanmaraş'ta kaybolan alzaymır hastası yaşlıyı arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta kaybolan alzaymır hastası yaşlıyı arama çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 20 Temmuz'da kaybolan 89 yaşındaki alzaymır hastası Abdurrahman Akdere'nin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 20 Temmuz'da kaybolan 89 yaşındaki alzaymır hastası Abdurrahman Akdere'nin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Kırsal Yenidemir Mahallesi'ndeki oğlunun evinden kimseye haber vermeden ayrılan ve geri dönmeyen Akdere'nin bulunması için Valilik talimatıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ile çevre illerden de arama kurtarma birimlerinden yaklaşık 100 kişi arama çalışmasında yer alıyor.

Ekipler, Akdere'nin kaybolduğu bölgenin çevresindeki 30 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

AFAD ekipleri, arama çalışmalarında drone da kullanıyor.

ANDA Arama Kurtarma Derneği Adana İl Temsilcisi Hasan Kebeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, temennilerinin gün içerisinde kayıp kişiye ulaşmak olduğunu belirtti.

Kayıp Abdurrahman Akdere'nin oğlu Yahya Akdere de bayramın birinci günü babasının evden habersizce ayrıldığını bir süre sonra çocuklarının bulduğunu ancak onlarla dönmek istememesi üzerine küçük oğlunun abisini arayarak yardım istediğini belirtti.

Bu sırada babasının tekrar gözden kaybolduğunu anlatan Akdere, o arada bölgeden iki otomobilin geçtiğini öğrendiklerini ve büyük ihtimal o araçlardan birisine binmiş olabileceğini ifade etti.

Akdere, arama çalışmalarının devam ettiğini, bugün bir sonuç alabileceklerini düşündüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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