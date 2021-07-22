Kahramanmaraş'ta kaybolan alzaymır hastası yaşlı için arama çalışması başlatıldı
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Kahramanmaraş'ta kaybolan alzaymır hastası yaşlı için arama çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş'ta kaybolan alzaymır hastası yaşlı için arama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kaybolan alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenidemir Mahallesi'nde oturan 89 yaşındaki alzaymır hastası Abdurrahman Akdere, salı günü akşam saatlerinde evden ayrıldı.

Akdere'nin evde olmadığını fark eden yakınları, durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri ve bekçilerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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