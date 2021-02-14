Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan 13 kişiye Kovid-19 cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan 13 kişiye Kovid-19 cezası

14.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:54
Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan 13 kişiye Kovid-19 cezası

Kahramanmaraş'ta 2 kavgaya karıştığı tespit edilen 13 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta 2 kavgaya karıştığı tespit edilen 13 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesinde H.K. ile aralarında önceden husumet bulunan A.Ç. ve F.Y. kavga etti.

Kavgada aldığı bıçak darbesiyle yaralanan H.K, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, tarafların yanlarında bulunan arkadaşları G.A, Z.Ç, R.K. ve M.U. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu sırada ekip aracının camından folyo içerisinde sarılı bir parça atıldığını fark eden polis, Z.Ç'nin yanındaki 270 gram uyuşturucu maddeyi attığını belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 kişiye idari para cezası uygulanırken, Z.Ç. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şehit Abdullah Caddesi'nde de elektrikli motosikletin sokaktaki çocuğa çarpması sonrası 6 kişi arasında tartışma çıktı.

Taraflardan birisinin bıçak tehdidinde bulunması üzerine büyüyen kavgaya polis müdahale etti.

Motosikletin çarpmasıyla yaralanan çocuk, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kavgaya karışan 6 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Oğuzhan Koç Emina Jahovic Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan 13 kişiye Kovid-19 cezası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 20:55:57. #1.14#
title