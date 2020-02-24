Kahramanmaraş'ta kasket ustası zamana direniyor

24.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:06

Kahramanmaraş'ta çıraklıktan bu yana tarihi Kapalı Çarşıda kasketçilik yapan Şükrü Erşan, mesleğinin devam etmesini istiyor.

67 yaşındaki Şükrü Erşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini kendisinden sonra sürdürecek kişilerin yetişmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Erşan, 8 köşeli, 6 köşeli ve düğmeli gibi çeşitli kasketler yaptıklarını belirtti.

Ürettikleri kasketlerin dışarıya satışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Erşan, "Sipariş verenler oluyor ya da buraya gelen, birkaç tane alır gider. Yurt dışında Hollanda, Irak gibi ülkelere, yurt içinde ise Malatya, Kayseri, Gaziantep başta olmak üzere birçok şehre sipariş ile gönderiyoruz." dedi.



Kesimiyle birlikte bir şapkanın üretilmesinin 2.5 saati bulduğunu belirten Erşan, şunları ifade etti:

"Biz bunları kalıp olarak toplu halde çıkarttığımız için bizimki biraz daha randımanlı oluyor. Bu işi benden sonra devam ettirecek kimse de yok. Ben bu işe ilk başladığım da 5 tane meslektaşım vardı. Kahramanmaraş'ın o dönem nüfusu ise 60 bindi. Onların içerisinde işi bırakanlar ya da vefat edenler oldu. Mesleğin benden sonra da devam etmesi için eğer öğrenmek isteyen olursa, birkaç kişiye de değil, 50-60 kişiye birden öğretirim, yeter ki bu meslek kaybolmasın."

Kaynak: AA