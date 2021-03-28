Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzaraları
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Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzaraları Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzaraları

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Göksun ve Andırın ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası tabiat beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Andırın ilçesinin Kargaçayırı mevkiindeki Körsulu Çayı etrafındaki vadi beyaz örtüye büründü. Bölgede orman ve akarsu ile ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Bölge, soğuk havası ve temiz havası ile yaz kış misafirlerini ağırlıyor.

Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzaraları
Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzaraları
Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzaraları
Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzaraları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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