Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları başlatıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kentin yüksek kesimleri ve kuzey ilçelerindeki kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Andırın, Onikişubat, Çağlayancerit, Göksun ve Elbistan ilçelerinin yüksek kesimlerinde çalışma yürütüyor.

Yerleşim yerleri, ana yol ve ilçe merkezlerindeki cadde ve sokaklarda çalışan ekipler, 210 araç ve 250 personel yolların açık tutulması için yoğun mesai harcıyor.

Meteoroloji yetkilileriyle koordineli olarak kar yağışlarının periyodik olarak takibini yapan ekipler, sorumluluk sahasındaki yolların açık tutulması için sahadaki 210 araç ve 250 personelle vatandaşların hizmetini yürütüyor.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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