Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

07.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:14
Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçesi Türkmenler-Ekşielma grup yolunda, ilçesi Ağabeyli grup yolunda ve Onikişubat ilçesi Kumarlı Mahallesi yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler aynı zamanda yolda mahsur kalma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşuyor.

Kaynak: AA
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