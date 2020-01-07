Kahramanmaraş'ta karla mücadele
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Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Kahramanmaraş'ta kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

07.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:46
Kahramanmaraş'ta karla mücadele

'ta kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu ilçesi Türkmenler-Ekşielma grup yolunda, ilçesi Ağabeyli grup yolunda, Onikişubat İlçesi Kumarlı Mahallesi yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.


Belediye ekiplerinin, yolda mahsur kalan araçları da kurtardığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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