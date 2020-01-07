Kahramanmaraş'ta karla mücadele

07.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:46

Kahramanmaraş'ta kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Ekinözü ilçesi Türkmenler-Ekşielma grup yolunda, Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli grup yolunda, Onikişubat İlçesi Kumarlı Mahallesi yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.



Belediye ekiplerinin, yolda mahsur kalan araçları da kurtardığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA