Kahramanmaraş'ta Karısını Öldüren Zanlı Gaziantep'te Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 22 gün önce karısını öldüren cinayet zanlısı Gaziantep'te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'tan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, aynı zamanda kızlarının bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak yardım istemişti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme ve çalışmaların ardından Gül Gülizar Alyap'ın cansız bedeni Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan mezarlığın üst kesimlerindeki çalılıklar arasında bulunmuştu.

Jandarma ekipleri tarafından 22 gün sonra çalılıklar arasında çürümüş cesedi bulunan Gül Gülizar Alyap'ı öldüren kocası Gaziantep'te yakalandı. Kemal Alyap Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yakalanarak Narlı Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Kemal Alyap jandarma ekiplerince sorgusu yapılmak üzere Pazarcık Adliyesine getirildi. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ