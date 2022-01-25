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Kahramanmaraş'ta kardan gelin yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Haberler | Güncel

- Kahramanmaraş'ta kardan gelin yaptılar Kahramanmaraş'ta kar yağışını fırsat bilen genç, kardan gelin yaptı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - - Kahramanmaraş'ta kardan gelin yaptılar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kar yağışını fırsat bilen genç, kardan gelin yaptı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaza büründü. Onikişubat ilçesi Cüceli Mahallesi'nde bir genç kardan gelin yaptı, geline kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar.

Yaptıkları kardan gelinin duvağını açan genç damat, kardan gelini alnından öptü.

Mahalle sakinleri alkışlayarak, kardan geline takı merasimi başlattı.

Kahramanmaraş'ta kardan gelin yaptılar

Kahramanmaraş'ta kardan gelin yaptılar

Kahramanmaraş'ta kardan gelin yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, kar, Güncel, Haber

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