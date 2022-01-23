Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde donmak üzere olan 5 kişi kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde donmak üzere olan 5 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Büget Mahallesi'nde Ö.G. (39) isimli şahıs 112 ihbar hattını arayarak karlı yolda yaklaşık 5 saattir otomobil ile yolda mahsur kaldıklarını ve donmak üzere olduklarını bildirdi.

Jandarma ekipleri olay yerine giderek, Ö.G. (39), B.G. (54), A.G. (45), C.C. (48) ve C.C. (39) isimli şahısları araçlarıyla birlikte kurtardı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Otomobil, 112, 3. Sayfa, Haber

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