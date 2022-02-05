Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve oğlu öldü

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Şeyhadil Mahallesi 67015 Sokak'ta yaşayan Zeynep Ağzıkara (81) ile oğlu Ferhat Ağzıkara'ya (44) ulaşamayan yakınları, eve gittiklerinde anne ile oğlunu yataklarında hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Fenalaşan Ağzıkara ailesinin yakınları, sağlık ve polis ekiplerince sakinleştirildi.

Zeynep ve Ferhat Ağzıkara'nın cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada, Ferhat Ağzıkara'nın başka bir mahallede yaşadığı, annesini ziyarete geldiği öğrenildi.