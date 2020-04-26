Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten etkilenen 3 çocuk tedaviye alındı
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Haber

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten etkilenen 3 çocuk tedaviye alındı

Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 çocuk hastanede tedavi altına alındı.

26.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 26.04.2020 01:08
Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten etkilenen 3 çocuk tedaviye alındı

Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi'nde, kız kardeşler Aynur K. (16), Eda K. (11) ve Gamze K. (7) evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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