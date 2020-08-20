Kahramanmaraş'ta karantina kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 29 kişiye idari işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 29 kişiye idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentte Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde çalışma ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kuralına uymayan 6 kişiye 7 bin 142 lira para cezası kesildi.

Karantina kuralına uymadığı tespit edilen 29 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA