Kahramanmaraş'ta karantina kuralını ihlal eden kişiye işlem yapıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta karantina kuralını ihlal eden kişiye işlem yapıldı

Kahramanmaraş'ta karantina kuralını ihlal eden kişiye işlem yapıldı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu anlaşılan bir kişi, hakkında işlem yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu anlaşılan bir kişi, hakkında işlem yapıldı.

Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı Torun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol emniyet ve faaliyetleri kapsamında bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde temaslı olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal eden Ü.K, (17) hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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