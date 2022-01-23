Kahramanmaraş'ta kara saplanan otobüsteki yolcular kurtarıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta kara saplanan otobüsteki yolcular kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta kara saplanan otobüsteki yolcular kurtarıldı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kara saplanan otobüsteki yolcular, başka bir otobüsle tahliye edilerek ilçe merkezine getirildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kara saplanan otobüsteki yolcular, başka bir otobüsle tahliye edilerek ilçe merkezine getirildi.

Alınan bilgiye göre, 44 AK 713 plakalı yolcu otobüsü, kırsal Kanlıkavak Mahallesi yakınlarında kayarak kara saplandı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince otobüsteki 30 yolcu, başka bir otobüsle tahliye edilerek ilçe merkezine getirildi.

Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Karayolları 58. Şube Şefliği ekiplerince otobüsün bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta kara saplanan otobüsteki yolcular kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta kara saplanan otobüsteki yolcular kurtarıldı

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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