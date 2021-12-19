Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Merkez Onikişubat ilçesi kırsal Kumarlı ve Kaynar mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunun 8. kilometresinde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu, toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Çift yönlü ulaşıma kapanan yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kentin yüksek kesilmelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 75 kırsal mahalle yolundan 65'i, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ulaşıma yeniden açılırken, 10 mahalle yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yolda kalan araçların sürücülerinin yardımına ise jandarma ekipleri koştu.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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