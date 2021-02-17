Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, 5 hayvan telef oldu
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Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, 5 hayvan telef oldu

17.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:48
Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, 5 hayvan telef oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Gece başlayan kar yağışı nedeniyle güzel görüntüler oluşurken, kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için yoğun çaba sarf ederken, kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, kartopu oynadı.

Polis ve jandarma ekipleri de yağış nedeniyle ilçe giriş çıkışları başta olmak üzere ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

Öte yandan Elbistan ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ambarcık Mahallesi'nde Ahmet Çay'a ait ahırın çatısı çöktü.

Ahırda bulunan 5 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiyenin bir saatlik çalışmasının ardından, ahırda mahsur kalan 15 küçükbaş hayvan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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