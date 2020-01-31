Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 46 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

31.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:40
Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

'ın , , Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 46 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kentin kuzeyinde yer alan Afşin, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırsal mahallelerde devam eden yoğun tipi nedeniyle 46 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla açılan yollar tipi nedeniyle tekrar kapanıyor.

Yağışın yoğun olduğu bölgelerde, ekipler seferber edilerek olumsuz durumların önüne geçilmeye çalışıyor.

İlçelerin belediye ekipleri de merkezde kar küreme çalışması yaparken esnaf ve vatandaşlar da kardan adam yapıp karın tadını çıkartıyor.

Kaynak: AA
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