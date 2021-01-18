Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu
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Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu

18.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:08
Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Elbistan ve Göksun ilçeleri, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele ekipleri kırsal mahalle yollarının kapanmaması için uğraş verirken ilçe belediyeleri de karla mücadele çalışmaları yapıyor.

Elbistan merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken ilçede mini kar küreme makinaları ilk kez kullanılarak kaldırımlardaki karlar temizlendi.

Yağışının ardından bir mobilya mağazası çalışanları "kardan kanepe" yaparak karın tadını çıkardı.

Göksun'da da belediye ekipleri cadde ve sokaklarda hayatın olumsuz etkilememesi yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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