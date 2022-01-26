Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Nurhak- Elbistan, Andırın-Göksun, Çağlayancerit- Boylu ve Göksun-Püren bağlantı yolları kar nedeniyle kapandı.
Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekiplerince kent genelinde ulaşıma kapanan 396 kırsal mahallenin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri