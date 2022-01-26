Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Nurhak- Elbistan, Andırın-Göksun, Çağlayancerit- Boylu ve Göksun-Püren bağlantı yolları kar nedeniyle kapandı.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekiplerince kent genelinde ulaşıma kapanan 396 kırsal mahallenin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Elbistan, kar, Güncel, Haber

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