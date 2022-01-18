Kahramanmaraş'tan kar manzaraları...Sürücüler yollarda zor anlar yaşadı Kar yağışının etkili olduğu il genelinde eğitime ara verildi Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'tan kar manzaraları...Sürücüler yollarda zor anlar yaşadı

Kar yağışının etkili olduğu il genelinde eğitime ara verildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte kar lastiği bulunmayan sürücüler zor anlar yaşarken, şehir merkezinde kar manzaraları kameralara yansıdı. Kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Trafikte uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar evlerine saatler sonra ulaşabildi. Kent merkezinde dahi aralıksız yağışını sürdüren kar, kuzey ilçelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kahramanmaraş - Kayseri karayolundaki Göksun tünelleri yönündeki geçiş trafiğinin kuyruğu, Edebiyat Yoluna kadar uzadı.

Kurucaova bölgesinde büyük yoğunluk oluştu. Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken, kapanan köy yollarını da açmak için ekipler adeta zamanla yarışıyorlar.

Kuzey ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle Türkoğlu ilçesinde 21, Dulkadiroğlu ilçesinde 25 mahallenin okulunda bugün öğleden sonra yüz yüze eğitime ara verildi.

Yetkililer, araçlarında kar lastiği bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Merkez ilçe Onikişubat ve Dulkadiroğlu'nda ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ilçe ve büyükşehir belediye ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürerken, kara hazırlıksız yakalan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Rampaları çıkamayan sürücülerin imdadına kar destek ekibi adını verdikleri vatandaşlar yetişti. Şehir merkezinde etkili olan kar sonrası birçok noktada yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Öte yandan valilikten yapılan açıklama da ise eğitime ara verildi. Açıklamada, "19 Ocak Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizde, özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğrenime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.