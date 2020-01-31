Kahramanmaraş'ta kar küreme aracı devrildi, iki işçi yaralandı
Kahramanmaraş'ta kar küreme aracının devrilmesi sonucu iki işçi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta kar küreme aracının devrilmesi sonucu iki işçi yaralandı.
Mehmet Günalmış (33) idaresindeki Karayollarına ait kar küreme aracı, Elbistan-Ekinözü kara yolu Belen mevkisinde tipi nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışırken devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Halil Gül (51) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.