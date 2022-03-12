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Kahramanmaraş'ta kar güzelliği havadan görüntülendi

AA - Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta kar güzelliği havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Göksun ilçesi dron ile görüntülendi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Göksun ilçesi dron ile görüntülendi.

Şelaleri ve yaylaları ile bilinen Göksun ilçesinde kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

İlçedeki dağlar, meydanlar ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzaralar oluşturdu.

Öte yandan, Göksun Belediyesi ekiplerinin karla mücadele kapsamında çalışmaları sürüyor.

Ana cadde ve sokaklarda yol açma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor???????.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş, kar, Güncel, Haberler

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