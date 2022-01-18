Kahramanmaraş'ta kar altında dondurma dağıtıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta kar altında dondurma dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta kar altında dondurma dağıtıldı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta bir firma, vatandaşlara kar yağışı altında dondurma ikramında bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir firma, vatandaşlara kar yağışı altında dondurma ikramında bulundu.

Kentte bir firma tarafından geleneksel hale getirilen etkinlik kapsamında, kaldırımda biriken kar üstünde çengele takılan dondurma, satırla kesilerek vatandaşlara ikram edildi.

Firma yöneticisi Erdal Kanbur, gazetecilere, 35 yıl önce kar altında dondurma ikram ederken oğluyla çekilen bir fotoğrafını göstererek çok duygulandığını söyledi.

Yaklaşık 35 yıldır kar yağışıyla beraber vatandaşlara dondurma ikramında bulunduklarını hatırlatan Kanbur, Kahramanmaraş'ın dondurmasını dünyanın her yerinde tanıtmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş'a kar yağdığı anda geleneksel olarak bu etkinliği düzenlediklerini aktaran Kanbur, "Karın altında dondurma sevdasını anlatmak, bütün Türkiye'ye bunu göstermek, yani karda dahi dondurma yenildiğini anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta kar altında dondurma dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta kar altında dondurma dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta kar altında dondurma dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta kar altında dondurma dağıtıldı

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, kar, Güncel, Haber

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