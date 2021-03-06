Kahramanmaraş'ta kapkaç yapan zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı
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Kahramanmaraş'ta kapkaç yapan zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı

06.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:31
Kahramanmaraş'ta kapkaç yapan zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kapkaç yapan zanlı güvenlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kapkaç yapan zanlı güvenlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandı.

Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'nde yürüyen M.Ö'ye (82) yaklaşan bir kadın yaşlı adamı konuşarak oyalamaya başladı. Daha sonra ise M.Ö'nün yanındaki çantayı alarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Ccaddedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çantayı alıp kaçan kişinin Ş.G. (49) olduğu belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada, yaşlı adamdan çaldığı belirtilen yaklaşık 200 bin lira değerindeki 3 kilitli burma bilezik, 4 burma bilezik, 1 cumhuriyet altını, 1 çeyrek altın, 2 alyans, 1 çift küpe ve bin 975 lira para bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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