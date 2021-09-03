Kahramanmaraş'ta kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta kuyumcudan altın bileziği kapkaç yöntemiyle çalan ve saklandığı camide kıyafetlerini değiştirirken polis ekiplerince yakalanan zanlı, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta kuyumcudan altın bileziği kapkaç yöntemiyle çalan ve saklandığı camide kıyafetlerini değiştirirken polis ekiplerince yakalanan zanlı, tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda dün kuyumcuya müşteri gibi girip, eline aldığı altın bileziği bir süre inceledikten sonra kaçan A.E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.E.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün kuyumcuya müşteri gibi giren A.E.D, eline aldığı altın bileziği bir süre inceledikten sonra alarak kaçmış, çevrede çalışma yapan ekipler A.E.D'yi 500 metre uzaklıktaki Hayrullah Mahallesi'nde bulunan bir caminin içerisinde kıyafetlerini değiştirmek üzereyken yakalamıştı. Şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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