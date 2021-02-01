Kahramanmaraş'ta kapanan kırsal mahalle yolları açıldı
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Kahramanmaraş'ta kapanan kırsal mahalle yolları açıldı

01.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:54
Kahramanmaraş'ta kapanan kırsal mahalle yolları açıldı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan kırsal mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan kırsal mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu, yer yer bir metreyi bulan kar kütleleri kaldırılarak ulaşım tekrar sağlandı.

Belediye Başkanı Bilal Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin üç gündür aralıksız çalışması neticesinde ilçede kapalı yol kalmadığını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde yapılan çalışma neticesinde bütün yolların ulaşıma açıldığını hatırlatan Eker, ekiplerin gecesini gündüzüne katarak örnek bir davranış sergilediklerini belirti.

Başkan Eker, ana arterlerin sürekli açık tutulduğunu, grup yollarındaki ulaşımın ise hiç aksamadığını ifade ederek, "Planlamalarımız doğrultusunda şimdi de besi çiftliklerinin bulunduğu bölgelerdeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun bir nimet olduğunu unutmayıp, vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamamaları için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Karla mücadele çalışmalarını takip eden vatandaşlar da Belediye Başkanı Bilal Eker ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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