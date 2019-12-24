Kahramanmaraş'ta kantincilere ilk yardım eğitimi veriliyor
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Kahramanmaraş'ta kantincilere ilk yardım eğitimi veriliyor

Türkiye Kantinciler Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Kahramanmaraş'ta 240 kantinciye ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.

24.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:48
Kahramanmaraş'ta kantincilere ilk yardım eğitimi veriliyor

Kantinciler Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda 'ta 240 kantinciye ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.

Kahramanmaraş Sağlıklı Yaşam ve Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı Abdülkadir Gülmez, yaptığı açıklamada, eğitimlerin başlamasının önemini ve faydasını anlattı.

Ankara ve Diyarbakır'da kantinde satılan çikolatanın başlığının boğazına kaçması sonrasında iki çocuğun vefat ettiğini hatırlatan Gülmez, "Gencecik yavrularımızı ilk yardım bilgisine vakıf olunmamasından dolayı kaybettik. Türkiye Kantinciler Federasyonunun almış olduğu karar doğrultusunda, ilk yardım eğitimini başlatmış bulunuyoruz. Gruplar halinde, 240 kantinciye eğitim verilmesini hedefliyoruz." dedi.

Kantinciler Federasyonunun talebi üzerine 18 saatlik kurs programı hazırladıklarını söyleyen Suzan Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Müdürü Mehmet Bülbül de "Kantinci arkadaşlarımıza bugün itibariyle ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı. Bizim buradaki amacımız, vatandaşların ilk yardım konusunda daha bilinçli olmasıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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