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Kanalizasyon kazısında göçük: 1 işçi yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 işçi yaralı Kahramanmaraş'ta kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi ağır yaralandı.

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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kanalizasyon kazısında göçük: 1 işçi yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki İmam Hatip Lisesi'nin alt yapı kanalizasyon çalışması sırasında meydana geldi.

İmam Hatip Lisesi'nin kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Olay sırasında çalışma yapan Abdurrahim K.toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralı işçiyi göçük altında kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Yörük Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 işçi yaralı

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 işçi yaralı

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 işçi yaralı

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 işçi yaralı

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 işçi yaralı

Kanalizasyon kazısında göçük: 1 işçi yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri

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