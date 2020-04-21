Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı genç hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki genç, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
21.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:40
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki genç, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 46 BU 788 plakalı kamyonet, Göksun-Kahramanmaraş kara yolunun 33. kilometresinde yolun karşısına geçmek isteyen Servet Cücük'e (16) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Cücük'ün cenazesi, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA