Kahramanmaraş'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü
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Kahramanmaraş'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Kahramanmaraş'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

R.Ö. (37) idaresindeki 06 AV 3244 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Fırnız mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 46 LY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki H.Ö. (79), F.Ö. (80) ve T.Ö. (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü R.Ö. ise kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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